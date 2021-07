Spacciatore in fuga getta la droga in una villetta | il cane la mangia e muore di overdose | addio a Margot

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ una triste vicenda quella che arriva dall’hinterland milanese dove unè morto dopo aver ingerito accidentalmente una dose di. Arla nel giardino dove si trovava, questo il nome dell’animale, un pusher che per disfarsi dello stupefacente che aveva con sé ha pensato bene di lanciarlo al di là della recinzione dell’abitazione. Per il, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La padrona, Alessia, ha deciso di rivolgersi al Comune (Ceriano Laghetto, ndr) dopo l’accaduto inviando una lettera al Vicesindaco che da tempo si sta battendo per la lotta allo spaccio nel vicino Parco. Il ...