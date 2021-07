Robin Williams, un ‘alieno’ che ha toccato lo spirito umano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “È stato un aviatore, un dottore, un genio, una tata. Un presidente, un professore, Peter Pan e tutto il resto. Ma era unico nel suo genere. È arrivato nelle nostre vite come un alieno, ma ha finito per toccare ogni elemento dello spirito umano.” – così Barack Obama ha scelto di ricordare sette anni fa Robin Williams, in occasione della sua morte. Racchiudendone in poche parole lo spirito e individuandone l’essenza più profonda. Il naso rosso da clown in Patch Adams, la tata anziana in Mrs. Doubtfire, il ‘Peter Pan’ cresciuto non sono stati solo travestimenti, ma diversi modi in cui ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 luglio 2021) “È stato un aviatore, un dottore, un genio, una tata. Un presidente, un professore, Peter Pan e tutto il resto. Ma era unico nel suo genere. È arrivato nelle nostre vite come un alieno, ma ha finito per toccare ogni elemento dello.” – così Barack Obama ha scelto di ricordare sette anni fa, in occasione della sua morte. Racchiudendone in poche parole loe individuandone l’essenza più profonda. Il naso rosso da clown in Patch Adams, la tata anziana in Mrs. Doubtfire, il ‘Peter Pan’ cresciuto non sono stati solo travestimenti, ma diversi modi in cui ...

