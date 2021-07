Robin Williams e i suoi 70 anni: Iris ha deciso di ricordarlo così (VIDEO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio, l’attore americano Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni. Un attore senza tempo che ha segnato la storia del cinema mondiale. Robin Williams (GettyImages)Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni. La sua vita, però, si è interrotta all’età di 63 anni. Un finale drammatico dovuta alla depressione causata dalla malattia neurodegenerativa che gli era stata diagnostica. Nonostante un epilogo drammatico, è un attore che ha fatto la storia del cinema. I suoi tanti personaggi saranno sempre nella ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio, l’attore americanoavrebbe compiuto 70. Un attore senza tempo che ha segnato la storia del cinema mondiale.(GettyImages)avrebbe compiuto 70. La sua vita, però, si è interrotta all’età di 63. Un finale drammatico dovuta alla depressione causata dalla malattia neurodegenerativa che gli era stata diagnostica. Nonostante un epilogo drammatico, è un attore che ha fatto la storia del cinema. Itanti personaggi saranno sempre nella ...

Radio1Rai : ?? Robin Williams, attore di grande talento, avrebbe compiuto 70 anni il #21luglio 2021. Protagonista de “L’attimo f… - Treccani : Oggi avrebbe compiuto settant'anni Robin Williams, attore candidato tre volte ai premi Oscar e vincitore con 'Will… - SkyTG24 : Robin Williams: le frasi più celebri dei suoi film, a 70 anni dalla nascita - MV29287380 : RT @CasaLettori: “Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla.” Robin Williams #NatiOggi #21luglio #AmoVi… - littlemixftlodo : RT @_amantedelcine_: Oggi Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni. Un attore meraviglioso e una persona stupenda. We miss you everyday, Ro… -