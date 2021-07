Previsioni Lotto del 22-07-2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Le , sono composte da due consigli, per la sorte di Ambata, Ambo, Terno e Quaterna. Le proposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione.– © by GiGiRuote: FI – RO – TTAmbata: 20Ambi: 20-50 / 20-41 / 20-5Lunghetta: 20-50-41-5 Esiti: Ruote: CA – NA – TTAmbata: 6Ambi: 6-47 / 6-43 / 6-88Lunghetta: 6-47-43-88 Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 ...

