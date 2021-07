Prescrizione | la giustizia ha bisogno di efficienza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel nostro Paese ogni tentativo di riforma dellasuscita polemiche talmente accese da evocare «guerre di religione». In effetti, la realtà giudiziaria è composta da variegate associazioni di categorie e ciascuna di esse non rinuncia ad offrire al legislatore i propri «suggerimenti». Tutto ciò, da un lato, è il sale della democrazia ma, dall’altro lato, rischia di pervenire ad indebiti condizionamenti esterni sull’operato legislativo. E ciò tanto più accade nella misura in cui l’associazione di categoria possiede una particolare «influenza» politica. In tale evenienza il rischio che si corre è quello di un’eterodirezione sulla genesi del prodotto legislativo, il ...

Advertising

petergomezblog : Giustizia, De Raho: “Nuova prescrizione con improcedibilità mina la sicurezza del Paese. Conseguenze molto gravi ne… - repubblica : ?? Riforma della Giustizia, allarme dei giudici antimafia sulla prescrizione: 'Saltera' 50% dei processi, conseguenz… - Agenzia_Ansa : Gratteri: 'Il 50 % dei processi' finiranno sotto la scure della improcedibilità con la riforma della prescrizione d… - Bart42519094 : RT @Moonlightshad1: Chi condivide una 'riforma' della giustizia contro la quale si sono espressi magistrati, il procuratore nazionale antim… - Favollo2 : @MrETP @MarcoPrincipi6 @Espoerr @La_manina__ No, giustizia è sempre. Anche dopo 40 anni. Chiedilo ai parenti delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Prescrizione giustizia

... la discussione parlamentare sulla riforma Cartabia e in particolare sulla. In quella ... il travaglio interno al M5S, esploso ancora una volta in relazione alla riforma della, ...Vedi Anche, De Raho: 'Nuovamina la sicurezza del Paese. Conseguenze molto gravi nella lotta alla mafia e al terrorismo' Ma i disastri della controriforma Cartabia non si '...A noi popolo smemorato (chi ricorda le irresponsabili richieste di riaperture di Salvini in piena emergenza, che avrebbero comportato migliaia di nuovi decessi?) forse é il caso di ricordare l’immane ...A leggere “Repubblica” la procura di Genova – dopo anni di indiscrezioni fatte filtrare, titoli sui giornali, pagliacciate ...