Omofobia | Di Maio Iv | ' Cirinnà degna dell' Ungheria di Orban'

Advertising

Achinucco : @MaiorinoM5S @Mov5Stelle Brava Alessandra a porre in evidenza questo paragrafo dello Statuto di Conte, riveduto e c… - BEOM9ZONE : la verità è che siete tuttx omofobx. volete sapere perché? salvini e di maio sono stati la prima coppia gay della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Maio

Il Sannio Quotidiano

Dentro M5s l'ala governista che fa capo a Diviene messa alle corde dalle intenzioni bellicose ...ai reiterati inviti di Salvini a una mediazione sul testo che dovrebbe combattere l', il ...... risponde così alle parole a difesa del RdC di oggi del ministro degli Esteri Luigi Di. '... E' vero, come sostengono in molti, che sul Ddl Zan contro l'Enrico Letta punta a far bocciare il ...Con 75 senatori, il M5S è il gruppo parlamentare più numeroso del Senato. Ecco perché ogni singolo loro voto, e/o assenza, può risultare decisivo.Oggi Conte incontra Draghi e pretende di riaprire il capitolo giustizia. Ma la cosa più imbarazzante è che Letta pensa di seguirlo ...