(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Sononei toni e eccessive sul piano politico. Abbiamo cercato di presentare emendamenti per favorire una composizione, una mediazione, per riuscire a far approvare il testo anche in Senato. L'politica sta nella capacità di saper, non nel voler fare necessariamente una contrapposizione per dimostrare non si sa che cosa". Lo ha detto Luciaa radio Anch'io replicando allemosse a Iv sul Ddl Zan anche dalla senatrice del Pd Monica Cirinnà. "Noi non abbiamo cambiato idea, abbiamo detto che questa legge l'avremo ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Annibali, 'contro Iv accuse pesanti, intelligenza è mediare non contrapporre'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Annibali

Il Sannio Quotidiano

... sino a ieri, renziani di ferro, oggi in Italia Viva, come Luciaed Ivan Scalfarotto! Ecco ... ddl Zan gay gianni letta Matteo Renzivittime Non Perderti Ormoni ai bambini per bloccare ...Italia Viva ha però fatto sapere ieri in sera con la deputata Luciache " Se alla fine ... Spariscono poi dall'articolo 7 i termini 'g iornata nazionale contro l', la transfobia, la ...Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Sono accuse pesanti nei toni e eccessive sul piano politico. Abbiamo cercato di presentare emendamenti per favorire una composizione, una mediazione, per riuscire a far app ...Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Il merito degli emendamenti" di Italia viva al Ddl Zan "mi ha sconvolto". Lo dice Monica Cirinnà al 'Corriere della sera'. "Quando ho letto il primo emendamento ho capito c ...