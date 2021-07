Olanda, 'a rischio migliaia dosi AstraZeneca non usate' (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Decine di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in Olanda, rischiano di finire per essere gettate via". Lo ha riferito il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Decine dididel vaccino, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in, rischiano di finire per essere gettate via". Lo ha riferito il ...

Advertising

Adnkronos : #Olanda, rischio #inondazioni a Maastricht: evacuazione per 10mila persone. - eFY52VcmIhE1al5 : @guiodic @Franciscktrue @albertoinfelise @fabiocaninoreal se espone al rischio i vaccinati, a che serve il vaccino?… - SilviaZavagno : RT @valy_s: #COVID19 #Germania,#Olanda,#Belgio,#Irlanda e ora #UK:SCONSIGLIATO VACCINO a MINORI SANI per un principio di MASSIMA PRECAUZIO… - blucobalto11 : RT @valy_s: #COVID19 #Germania,#Olanda,#Belgio,#Irlanda e ora #UK:SCONSIGLIATO VACCINO a MINORI SANI per un principio di MASSIMA PRECAUZIO… - Fodorseda : RT @valy_s: #COVID19 #Germania,#Olanda,#Belgio,#Irlanda e ora #UK:SCONSIGLIATO VACCINO a MINORI SANI per un principio di MASSIMA PRECAUZIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda rischio Olanda, 'a rischio migliaia dosi AstraZeneca non usate' "Decine di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in Olanda, rischiano di finire per essere gettate via". Lo ha riferito il quotidiano Volkskrant precisando che "un gruppo di medici aveva un piano per spedire le dosi indesiderate all'estero nei paesi in ...

Nel 2100 il numero di alluvioni in Europa sarà 14 volte quello di oggi ... tempeste lente alluvionali come quelle abbattutesi nei giorni scorsi su Germania, Belgio e Olanda ... più pioggia riversa su una piccola area e maggiore è il rischio di gravi inondazioni. 'Questo ...

Olanda, 'a rischio migliaia dosi AstraZeneca non usate' - Europa ANSA Nuova Europa Nel 2100 il numero di alluvioni in Europa sarà 14 volte quello di oggi Uno scenario davvero allarmante, avvertono gli studiosi, che si verificherà in caso di mancata riduzione delle emissioni di gas serra o di continuo aumento. Precedenti studi avevano già evidenziato ch ...

Olanda, 'a rischio migliaia dosi AstraZeneca non usate' "Decine di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in Olanda, rischiano di finire per essere gettate via". (ANSA) ...

"Decine di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in, rischiano di finire per essere gettate via". Lo ha riferito il quotidiano Volkskrant precisando che "un gruppo di medici aveva un piano per spedire le dosi indesiderate all'estero nei paesi in ...... tempeste lente alluvionali come quelle abbattutesi nei giorni scorsi su Germania, Belgio e... più pioggia riversa su una piccola area e maggiore è ildi gravi inondazioni. 'Questo ...Uno scenario davvero allarmante, avvertono gli studiosi, che si verificherà in caso di mancata riduzione delle emissioni di gas serra o di continuo aumento. Precedenti studi avevano già evidenziato ch ..."Decine di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in Olanda, rischiano di finire per essere gettate via". (ANSA) ...