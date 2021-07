Netflix conferma ufficiale in arrivo i Videogames, ma quanto costerà adesso l’abbonamento? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Netflix aggiungerà il servizio Videogames ma quanto costerà l’abbonamento, cosa dobbiamo aspettarci? Netflix ha confermato che includerà anche i videogiochi nei suoi abbonamenti. Nella lettera agli investitori con cui ha annunciato i risultati fiscali del secondo trimestre 2021, durante cui ha registrato 209 milioni di abbonati e un fatturato di 7,3 miliardi di dollari, la società ha spiegato di essere “nella fase iniziale” dell’espansione nei videogiochi, che ha paragonato a quella già avvenuta nei documentari e nei film di animazione. “Inizialmente ci ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021)aggiungerà il servizioma, cosa dobbiamo aspettarci?hato che includerà anche i videogiochi nei suoi abbonamenti. Nella lettera agli investitori con cui ha annunciato i risultati fiscali del secondo trimestre 2021, durante cui ha registrato 209 milioni di abbonati e un fatturato di 7,3 miliardi di dollari, la società ha spiegato di essere “nella fase iniziale” dell’espansione nei videogiochi, che ha paragonato a quella già avvenuta nei documentari e nei film di animazione. “Inizialmente ci ...

Advertising

GianlucaOdinson : Netflix conferma: videogiochi in streaming senza costi aggiuntivi, prima su mobile - d4rkdev : #Netflix conferma di entrare nel mondo de gaming con il suo abbonamento senza costi aggiuntivi. Poi c’è sempre l’al… - frankrai96 : #Netflix conferma ingresso nel gaming: giochi mobile inclusi nell'abbonamento - SimonaCroisette : RT @ciakmag: 'Si partirà con i giochi per cellulari', ma l'espansione di #Netflix nel mondo dei #videogame è iniziata! #Gaming #Bandersnatc… - ciakmag : 'Si partirà con i giochi per cellulari', ma l'espansione di #Netflix nel mondo dei #videogame è iniziata! #Gaming… -