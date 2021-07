Nanni Moretti polemizza con Cannes | ' Non vincere mi ha fatto invecchiare'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) 'di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. ...

, unico italiano in concorso a Cannes con il film ' Tre piani ', polemizza sui social dopo la vittoria della Palma d'oro di Julia Ducournau con ' Titane '. - - > Leggi Anche A Cannes 74 ...Continua a far discutere l'esito del festival di Cannes che assegnato la Palma d'oro al controverso film Titane di Julia Ducournau e ha visto tornare a mani vuote(unico italiano in concorso) con il suo Tre piani . Ma il più deluso di tutti sembra essere proprio il regista romano. 'Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Un post inaspettato e polemico, con cui Nanni Moretti esprime tutta la sua delusione per la mancata considerazione al festival di Cannes del suo ‘Tre Piani’. Lo ha postato ...Nanni Moretti non ha preso bene la mancata considerazione del suo film 'Tre Piani' a Cannes. E, in un post su Instagram, polemizza usando l'ironia. Il regista p ...