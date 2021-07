MotoGP, team principal Petronas: “Molti piloti interessati, aspettiamo decisione Valentino” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nonostante i risultati non siano brillanti ormai da anni, Valentino Rossi costituisce sempre un grande tema di dibattito all’interno della MotoGP. È infatti chiaro come il suo “ruolo” all’interno del paddock vada oltre il mero risultato sportivo, per quanto importante. Ed ecco quindi che c’è molta curiosità sul futuro della leggenda classe ’79, per capire se continuerà, e con che team, oppure se arriverà il ritiro. E mentre il Dottore si gode le vacanze a bordo del suo yatch, a parlare è Razlan Razali, team principal della Petronas, che sul futuro del suo pilota spiega: “Stiamo aspettando ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nonostante i risultati non siano brillanti ormai da anni,Rossi costituisce sempre un grande tema di dibattito all’interno della. È infatti chiaro come il suo “ruolo” all’interno del paddock vada oltre il mero risultato sportivo, per quanto importante. Ed ecco quindi che c’è molta curiosità sul futuro della leggenda classe ’79, per capire se continuerà, e con che, oppure se arriverà il ritiro. E mentre il Dottore si gode le vacanze a bordo del suo yatch, a parlare è Razlan Razali,della, che sul futuro del suo pilota spiega: “Stiamo aspettando ...

