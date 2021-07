Lega, Saltamartini: rifiuti, Gualtieri rivolga critiche a Zingaretti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Gualtieri parli a suo ‘fratello’ Zingaretti, che 8 anni fa ha chiuso Malagrotta senza alternative. Da allora tanto lui quanto la Raggi non hanno fatto nulla per chiudere il ciclo dei rifiuti e scongiurare l’emergenza in cui Roma oggi si ritrova proprio grazie al loro scriteriato scaricabarile.” “E ad oggi, invece di operare scelte vere, ci tocca anche continuare ad assistere all’inutile braccio di ferro tra Governatore e Sindaco, che ovviamente non produce soluzioni. Gualtieri taccia, ci fa più bella figura perché sull’emergenza rifiuti, oggi anche sanitaria, tanto il M5S quanto il Pd hanno pesanti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “parli a suo ‘fratello’, che 8 anni fa ha chiuso Malagrotta senza alternative. Da allora tanto lui quanto la Raggi non hanno fatto nulla per chiudere il ciclo deie scongiurare l’emergenza in cui Roma oggi si ritrova proprio grazie al loro scriteriato scaricabarile.” “E ad oggi, invece di operare scelte vere, ci tocca anche continuare ad assistere all’inutile braccio di ferro tra Governatore e Sindaco, che ovviamente non produce soluzioni.taccia, ci fa più bella figura perché sull’emergenza, oggi anche sanitaria, tanto il M5S quanto il Pd hanno pesanti ...

Advertising

marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: TV > Sky TG24 | Barbara Saltamartini, Deputato Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 19 LUGLIO | ore 09:00 | 'Start' | Hashtag:… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: TV > Sky TG24 | Barbara Saltamartini, Deputato Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 19 LUGLIO | ore 09:00 | 'Start' | Hashtag:… - Remo2222222 : RT @tempoweb: Non accettiamo lezioni da lui, Gualtieri demolito sui vaccini #robertogualtieri #barbarasaltamartini #vaccini #iltempoquotidi… - Gian59342003 : RT @tempoweb: Non accettiamo lezioni da lui, Gualtieri demolito sui vaccini #robertogualtieri #barbarasaltamartini #vaccini #iltempoquotidi… - MeleoFernando : RT @jacketizi: Non accettiamo lezioni da lui, Gualtieri demolito sui vaccini – Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Saltamartini Non accettiamo lezioni da lui, Gualtieri demolito sui vaccini La ricetta della Saltamartini per Roma 'Non accettiamo lezioni da chi ha firmato un PNRR sbagliato e che non prevedeva un centesimo per Roma Capitale - dichiara Barbara Saltamartini (Lega) - C'è ...

Fano: Carloni e Serfilippi (Lega), 'Il Santa Croce non si tocca' ... entrambi della Lega - La giunta regionale e il nostro assessore Filippo Saltamartini stanno lavorando per stralciare dal Piano Socio - Sanitario la realizzazione dell'Ospedale Unico da 600 posti che,...

Lega, Saltamartini: rifiuti, Gualtieri rivolga critiche a Zingaretti - RomaDailyNews RomaDailyNews Covid, medico contagiato: non era vaccinato Lavora al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, scattano gli accertamenti dell’Area Vasta per verificare il motivo della mancata somministrazione ...

Non accettiamo lezioni da lui, Gualtieri demolito sui vaccini "Almeno taccia sui vaccini". Barbara Saltamartini demolisce il candidato dem al Campidoglio sul tema vaccini. “Non accettiamo lezioni da chi ha firmato un PNRR sbagliato e che non prevedeva un centesi ...

La ricetta dellaper Roma 'Non accettiamo lezioni da chi ha firmato un PNRR sbagliato e che non prevedeva un centesimo per Roma Capitale - dichiara Barbara) - C'è ...... entrambi della- La giunta regionale e il nostro assessore Filippostanno lavorando per stralciare dal Piano Socio - Sanitario la realizzazione dell'Ospedale Unico da 600 posti che,...Lavora al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, scattano gli accertamenti dell’Area Vasta per verificare il motivo della mancata somministrazione ..."Almeno taccia sui vaccini". Barbara Saltamartini demolisce il candidato dem al Campidoglio sul tema vaccini. “Non accettiamo lezioni da chi ha firmato un PNRR sbagliato e che non prevedeva un centesi ...