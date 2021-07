Inter in partenza per la Florida Cup: l’Arsenal non ci sarà (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter si prepara a partire per la Florida Cup nonostante il ritiro da parte dell’Arsenal: tournee americana per i nerazzurri Anche dopo il ritiro dell’Arsenal a causa dei diversi casi da Covid-19 in rosa, l’Inter non avrebbe intenzione di rinunciare alla manifestazione in terra americana. Il volo dei nerazzurri previsto per domattina resta quindi confermato. Ulteriori novità arriveranno però nel pomeriggio dopo i contatti che la dirigenza Interista avrà con gli organizzatori. Resta da capire contro chi giocherà l’Inter, dato che la partita d’esordio nella competizione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’si prepara a partire per laCup nonostante il ritiro da parte del: tournee americana per i nerazzurri Anche dopo il ritiro dela causa dei diversi casi da Covid-19 in rosa, l’non avrebbe intenzione di rinunciare alla manifestazione in terra americana. Il volo dei nerazzurri previsto per domattina resta quindi confermato. Ulteriori novità arriveranno però nel pomeriggio dopo i contatti che la dirigenzaista avrà con gli organizzatori. Resta da capire contro chi giocherà l’, dato che la partita d’esordio nella competizione ...

