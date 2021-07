Il 60% dei vaccinati con Pfizer e Moderna a rischio morte? La teoria senza prove del dottor Hoffe (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci avete segnalato alcuni siti dove si riportano le affermazioni del dottor Charles Hoffe sui vaccini a mRNA, i quali creerebbero coaguli nei capillari del 60% dei vaccinati, portandoli alla morte per insufficienza cardiaca. L’intervista da cui sono estrapolate tali informazioni è del 6 luglio scorso. La causa sarebbe nella proteina Spike (S), ritenuta tossica. È piuttosto auto-evidente che non abbiamo alcun riscontro in merito. Non risulta proprio che il 60% dei vaccinati siano morti a seguito dell’iniezione di un vaccino anti-Covid. Lo spiegavamo in un precedente articolo sullo stesso argomento. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci avete segnalato alcuni siti dove si riportano le affermazioni delCharlessui vaccini a mRNA, i quali creerebbero coaguli nei capillari del 60% dei, portandoli allaper insufficienza cardiaca. L’intervista da cui sono estrapolate tali informazioni è del 6 luglio scorso. La causa sarebbe nella proteina Spike (S), ritenuta tossica. È piuttosto auto-evidente che non abbiamo alcun riscontro in merito. Non risulta proprio che il 60% deisiano morti a seguito dell’iniezione di un vaccino anti-Covid. Lo spiegavamo in un precedente articolo sullo stesso argomento. ...

