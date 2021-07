Green Pass, Toti “Da Regioni posizione di buon senso” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci siamo riuniti come governatori per trovare una direzione comune sul Green Pass e credo sia stata trovata una posizione di buon senso. Sono a favore della libertà, ma la gente deve capire che la dicotomia è tra chiusura e vaccino, tra Green Pass e lockdown”. Lo dice il governatore ligure Giovanni Toti a margine della presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Roma 2021, Enrico Michetti. tan/mgg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci siamo riuniti come governatori per trovare una direzione comune sule credo sia stata trovata unadi. Sono a favore della libertà, ma la gente deve capire che la dicotomia è tra chiusura e vaccino, trae lockdown”. Lo dice il governatore ligure Giovannia margine della presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Roma 2021, Enrico Michetti. tan/mgg su Il Corriere della Città.

