Giustizia, Cartabia: processi per mafia non andranno in fumo (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Spesso si è detto che i processi di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così, perché i procedimenti puniti con l'ergastolo non sono soggetti ai termini dell'improcedibilità. E per i reati più ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Spesso si è detto che idie terrorismoin. Non è così, perché i procedimenti puniti con l'ergastolo non sono soggetti ai termini dell'improcedibilità. E per i reati più ...

Advertising

marcodimaio : L’approccio “costruttivo” annunciato dall’aspirante leader grillino #Conte sulla giustizia, si misura dal numero di… - davidefaraone : Ho firmato i Referendum per una giustizia giusta al banchetto del Partito Radicale. Credo che in Parlamento, con la… - ilriformista : 'La riforma va fatta, ce lo chiede la Costituzione e l'Europa'. Poi l'attacco ai predecessori: 'A Napoli cosa è suc… - HakulinenMaria : RT @convivioblog: Cosi il ministro della Giustizia Cartabia: ' Spesso si è detto in questi giorni che i processi di mafia e terrorismo and… - elespaterlini1 : RT @mariamacina: Sulla Giustizia, pare che i 5S cercheranno di far saltare la legge Cartabia, presentando quasi mille emendamenti. Noi lavo… -