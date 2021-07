Borsa | Milano allunga +1 | 7% | bene Stm | Leonardo e Unicredit

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Piazza Affari accelera a metà mattinata (Ftse Mib +1,7% a 24.520 punti) riportandosi sopra quota 24.500 punti, con lo spread in lieve calo a 109,4 punti. In rialzo di 1,4 punti, meno che nel resto d'...

Piazza Affari accelera a metà mattinata (Ftse Mib +1,7% a 24.520 punti) riportandosi sopra quota 24.500 punti, con lo spread in lieve calo a 109,4 punti. In rialzo di 1,4 punti, meno che nel resto d'...Cosi' il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante la presentazione dell'avvio dell'operativita' diHub. 'In un ambiente sempre piu' digitale - avverte Visco - anche i rischi ...Qual è l’argomento che nell’ultimo anno è stato al centro dell’attenzione dei media? Di cosa si sta parlando in continuazione da marzo dello scorso anno?(Teleborsa) - Brillante l'andamento del comparto viaggi e intrattenimento. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del comparto viaggi e intrattenimento europeo, che rimbalza di 7 punti ...