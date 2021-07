ATP Umago 2021 | Stefano Travaglia vince e convince contro Carlos Taberner

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Finalmente uno squillo per. Il ventinovenne azzurro si regala i quarti di finale del torneo dibattendo in due set lo spagnoloper 6-4 6-3 in un’ora e quaranta minuti giocando oggettivamente meglio del proprio avversario, con vera e propria calma olimpica (per restare in tema). Per il nativo di Ascoli si tratta del secondo ingresso tra i migliori otto in questo, dopo la finale a Melbourne persaJannik Sinner. A dirla tutta però, l’inizio non sembrava alquanto promettente. Dopo i primi tre giochi interlocutori, l’azzurro ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Umago

Nel secondo parziale si vedono le palle break, ma sono in favore di Gasquet, che concretizza la prima nel corso del terzo game e poi ne sciupa due nel quinto. Giannessi purtroppo non riesce a ...Gioie e dolori per il movimento tennistico italiano all'250 di2021 . Stefano Travaglia ha sconfitto Carlos Taberner per 6 - 4, 6 - 3 , attraverso una prestazione autoritaria e concreta, esente da sbavature. Dolorosa sconfitta invece per ...Il tennis azzurro brilla nel nome di Stefano Travaglia ad Umago, dove sta andando in scena il consueto ATP 250. Dopo la vittoria dell'esordio su Munar, il marchigiano liquida un altro spagnolo, Carlos ...Finalmente uno squillo per Stefano Travaglia. Il ventinovenne azzurro si regala i quarti di finale del torneo di Umago battendo in due set lo spagnolo Carlos Taberner per 6-4 6-3 in un’ora e quaranta ...