Anche la Cina è colpita dalle alluvioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Militari cinesi inviati per contrastare le inondazioniDopo il nord America e l’Europa, Anche la Cina sta subendo gli effetti degli eventi climatici estremi che, sempre più frequenti e devastanti, stanno mettendo a dura prova le convinzioni dei negazionisti del cambiamento climatico. Almeno 16 persone sono morte in questi giorni nella provincia cinese di Henan, colpita da quella che i meteorologi hanno definito come la più pesante precipitazione atmosferica degli ultimi 1000 anni, avvenuta nella zona. Le piogge torrenziali hanno fatto esondare i fiumi, distruggendo serbatoi di stoccaggio delle acque, abitazioni e costringendo migliaia di ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) Militari cinesi inviati per contrastare le inondazioniDopo il nord America e l’Europa,lasta subendo gli effetti degli eventi climatici estremi che, sempre più frequenti e devastanti, stanno mettendo a dura prova le convinzioni dei negazionisti del cambiamento climatico. Almeno 16 persone sono morte in questi giorni nella provincia cinese di Henan,da quella che i meteorologi hanno definito come la più pesante precipitazione atmosferica degli ultimi 1000 anni, avvenuta nella zona. Le piogge torrenziali hanno fatto esondare i fiumi, distruggendo serbatoi di stoccaggio delle acque, abitazioni e costringendo migliaia di ...

