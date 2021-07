Whirlpool | la protesta degli operai | bloccati per un’ora i binari dell’Alta Velocità a Napoli – Il video

(Di martedì 20 luglio 2021) Nella mattina di oggi, 20 luglio, circa 200dellahanno bloccato perdei treni ad Altaalla Stazione centrale di. Glihanno esposto striscioni e scandito slogan contro la multinazionale americana. «Ci possiamo solo scusare per i disagi ma per le lavoratrici e i lavoratori dellanon si può accettare l’arroganza della multinazionale di ricorrere ai licenziamenti collettivi dopo due anni di lotta», ha detto Giovanni Sgambati segretario generale Uil Campania. «Faremo ...

Napoli non molla", la scritta sulla maglietta bianca, già comparsa in altre occasioni dimesse in atto negli ultimi due anni. La settimana scorsa, dopo l'incontro convocato dal ...... non lo meritano la città di Napoli e il Mezzogiorno ', dice Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania commentando ladei lavoratoriI lavoratori della Whirlpool scendono in strada e protestano. Stamane, è scattata la protesta alla stazione Centrale di Napoli col blocco momentaneo dei binari. Successivamente i lavoratori si sono sp ...NAPOLI - Continua la protesta degli operai della Whirlpool che, dopo aver manifestato nella stazione di Napoli sostando sui binari e ...