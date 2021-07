VIDEO Palermo, rosa in campo: Saraniti, Crivello, Somma e Broh a lavoro col gruppo (Di martedì 20 luglio 2021) Iniziata la seduta pomeridiana di allenamento per il Palermo, che da San Gregori Magno ha premuto sul tasto "Play" in vista del nuovo campionato di Serie C. Ingresso in campo per i rosa con Valente, Floriano, Marconi e Corona che danno spettacolo Leggi su mediagol (Di martedì 20 luglio 2021) Iniziata la seduta pomeridiana di allenamento per il, che da San Gregori Magno ha premuto sul tasto "Play" in vista del nuovo campionato di Serie C. Ingresso inper icon Valente, Floriano, Marconi e Corona che danno spettacolo

Advertising

SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice #PaoloBorsellino, insieme a cinque agenti di scorta, morì nell'attentato mafioso di vi… - Tg3web : Il 19 luglio del 1992, a Palermo una Fiat 126 carica di esplosivo veniva fatta esplodere in via D'Amelio, provocand… - poliziadistato : #19luglio #pernondimenticare Palermo #capodellaPolizia Giannini depone una corona alla caserma Lungaro, sede Repart… - Mediagol : VIDEO Palermo, rosa in campo: Saraniti, Crivello, Somma e Broh a lavoro col gruppo - palermomaniait : Ordine Avvocati di Palermo, proposte soluzioni contro il trasferimento degli uffici *VIDEO* -… -