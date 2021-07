Un ecografo per i bimbi: donazione dell’associazione Il Giardino di Luca e Viola (Di martedì 20 luglio 2021) InfoNurse – Un ecografo portatile è stato donato all’U.O. di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli dall’Associazione “Il Giardino di Luca e Viola”. L’articolo proviene da InfoNurse. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021) InfoNurse – Unportatile è stato donato all’U.O. di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli dall’Associazione “Ildi”. L’articolo proviene da InfoNurse. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ora_Notizie : La consigliera regionale M5S ha donato 20mila euro con i quali ha finanziato le associazioni di Scampia, ha acquist… - NurseTimes : ?? Nurse Times Un ecografo per i bimbi: donazione dell’associazione Il Giardino di Luca e Viola: InfoNurse - Un ecog… - informazionecs : Un ecografo per i bimbi - Agenparl : UN ECOGRAFO PER I BIMBI-NOREPLY - INFO STAMPA - -