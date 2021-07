Tgla7D del 20 luglio 2021

(Di martedì 20 luglio 2021) Greenpass, 'ni' delle Regioni. Presidi: sì obbligo vaccino per professori. Ddl Zan: battaglia a colpi di emendamenti. Licenziamenti: proteste da nord a sud. Atterrata New Shepard di Bezos. - Greenpass,...

Greenpass, 'ni' delle Regioni. Presidi: sì obbligo vaccino per professori. Ddl Zan: battaglia a colpi di emendamenti. Licenziamenti: proteste da nord a sud. Atterrata New Shepard di Bezos. - Greenpass,...Green pass: si cerca l'accordo. Incontro Conte - Draghi. L'ex premier: no a sacche di impunità. Malan lascia Fi. Meloni avverte alleati. Covid e regole: caos su Tokyo 2020. Spyware pegasus: Ungheria ...