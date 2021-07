Temptation Island | Manuela in lacrime dopo le parole di Stefano | “L’ha detto”

(Di martedì 20 luglio 2021) Nuovi colpi di scena adove la storia trapotrebbe finire nel peggior modo possibile. Ecco cosa è successo… Ieri è andata in scena una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Una svolta improvvisa nel viaggio nei sentimenti di Alessandro e Jessica a ''. Il ragazzo, nella puntata di lunedì 19 luglio, non è riesciuto a terminare i video della fidanzata Jessica, sempre più vicina al single Davide . 'Quando metti tutto te stesso nella ...L'ex Miss Italia ha partecipato alla scorsa edizione diin coppia con il suo attuale compagno Lorenzo Amoruso . E nonostante qualche tentennamento, la coppia è riuscita a superare ...Nuovi colpi di scena a Temptation Island dove la storia tra Manuela e Stefano potrebbe finire nel peggior modo possibile. Ecco cosa è successo… Ieri è andata in scena una nuova puntata del viaggio nei ...Ci sarebbero state alcune tenstioni durante la quarta puntata di Temptation Island tra Floriana e Federico, non si sa se sia finita ...