Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Florian perde l'uso di una mano (Di martedì 20 luglio 2021) Dalle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore emergono nuovi segreti e problemi di salute. Due saranno i personaggi che si sentiranno male. Il primo sarà Gerry, il fratello di Max, il secondo, invece, Florian, il guardaboschi del Furstenhof. Inoltre, come si evince dalle trame delle nuove puntate della longeva soap bavarese in onda a metà agosto in Germana, Rafael Gomez confiderà alla sua vecchia amica Rosalie un segreto che riguarda Christoph.

