Spreco idrico | Patuanelli | intervenire ora o grossi guai in futuro

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – “La riduzione degli sprechi idrici diventerà il centro del problema in agricoltura. Da qui a 30 anni o affrontiamo oggi come risolvere il problema della scarsità idrica o tra 30 anni avremo”. Così il Ministro delle Politiche agricole, Stefano, concludendo il Forum vitivinicolo organizzato da Cia-Agricoltori Italiani e Uiv-Unione italiana vini. “O entriamo oggi a lavorare sulla rete di captazione delle acque e sul trasporto delle acque senza perdite o indovremo dare massima priorità all‘acqua per uso civile e quindi quella per uso agricolo, per non parlare di quella per uso ...

Advertising

infoitsport : A Triuggio, un’innovativa vasca volano dalla doppia funzionalità : anti allagamento e anti spreco idrico -

Ultime Notizie dalla rete : Spreco idrico

Borsa Italiana

La riduzione degli sprechi idrici diventerà il centro del problema in agricoltura. Da qui a 30 anni o affrontiamo oggi come risolvere il problema della scarsità idrica o tra 30 anni avremo grossi guai"...La riduzione degli sprechi idrici diventerà il centro del problema in agricoltura. Da qui a 30 anni o affrontiamo oggi come risolvere il problema della scarsità idrica o tra 30 anni avremo grossi guai'...(Teleborsa) – “La riduzione degli sprechi idrici diventerà il centro del problema in agricoltura. Da qui a 30 anni o affrontiamo oggi come risolvere il problema della scarsità idrica o tra 30 anni ...Castellana Grotte (Bari) - LE ACQUE REFLUE PER L’AGRICOLTURA E PER USI CIVILI. 20/07/2021. COMUNE E ACQUEDOTTO PUGLIESE LAVORANO AD UN PROGETTO PILOTA CASTELLANA GROTTE - Un dep ...