Reazione a Catena 20 luglio 2021 | le Scuffie

Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, martedì 20 luglio 2021. Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni le Scuffie di Terni, un ragazzo e due donne, tutti e tre amanti del tennis tavolo. Le Scuffie – Matteo, Laura e Sabrina – al loro nono tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l'ultimo elemento, valeva 3.813 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 51.201 euro.

