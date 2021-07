Prezzi dei biglietti per Alessandra Amoroso a San Siro, prevendite al via (Di martedì 20 luglio 2021) Sono stati comunicati i Prezzi dei biglietti per Alessandra Amoroso a San Siro, nel 2022. La cantante salentina si esibirà allo Stadio Meazza il 13 luglio del prossimo anno per una serata evento per la quale i biglietti sono disponibili su TicketOne e VivaTicket. Con l’avvio delle prevendite sono stati annunciati anche i Prezzi dei biglietti, tutti numerati. I Prezzi vanno dagli 85 euro della platea numerata ci categoria 1 ai 38 euro per un posto nel terzo anello blu o verde. La platea numerata è disponibile anche in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Sono stati comunicati ideipera San, nel 2022. La cantante salentina si esibirà allo Stadio Meazza il 13 luglio del prossimo anno per una serata evento per la quale isono disponibili su TicketOne e VivaTicket. Con l’avvio dellesono stati annunciati anche idei, tutti numerati. Ivanno dagli 85 euro della platea numerata ci categoria 1 ai 38 euro per un posto nel terzo anello blu o verde. La platea numerata è disponibile anche in ...

