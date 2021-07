Napoli-Canosa: chiusure notturne Autostrada A16 (Di martedì 20 luglio 2021) Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, saranno chiusi i seguenti tratti: – dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 luglio, il tratto tra Avellino est e Benevento verso Canosa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione di Foggia/Benevento con rientro, sulla A16, alla stazione di Benevento. – nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 22:00-6:00, il tratto compreso tra Benevento e Avellino est verso ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 luglio 2021) Sulla A16, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, saranno chiusi i seguenti tratti: – dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 luglio, il tratto tra Avellino est e Benevento verso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione di Foggia/Benevento con rientro, sulla A16, alla stazione di Benevento. – nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 22:00-6:00, il tratto compreso tra Benevento e Avellino est verso ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Canosa La Mini diventa una palla di fuoco: terrore in autostrada Le fiamme distruggono una Mini Countryman mentre viaggia in autostrada. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull' A16 Napoli - Canosa, al Km. 29 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha interessato l'autovettura in transito. Due le squadre intervenute, una dal distaccamento di ...

Auto in fiamme sull'A16, 2 squadre dei caschi rossi per domare l'incendio Baiano . Subito dopo le ore 19 i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 29 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Due le squadre intervenute, una dal distaccamento di ...

A16 Napoli – Canosa, auto in fiamme: illeso il conducente Irpinia News La fidanzata lo lascia, lui spara dal balcone contro i suoi amici: «È colpa vostra» Un uomo di 37 anni, pluripregiudicato di Canosa di Puglia, è stato arrestato dai Carabinieri di Andria ed è finito in carcere per duplice tentato omicidio, dopo aver sparato dal ...

Paura sull’A16 nel Nolano, auto divorata dalle fiamme Le fiamme distruggono un'auto mentre viaggia in autostrada. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull' A16 Napoli - Canosa, al Km. 29 in ...

