Mo | tensione Libano - Israele | Unifil invita alla moderazione

... ha inviato oggi israeliani e libanesi "a mantenere la massima moderazione" dopo che nella notte è andato in scena l'ennesimo botta e risposta trae Israele. Dopo la mezzanotte due razzi sono ...C'è una evidentetra questa idea di una Palestina laica in cui ebrei e arabi possano ... Dopo l'invasione delda parte di Israele dal 1982, sul Manifesto Valentino Parlato compie una ...L'Unifil, il contingente militare Onu schierato nel sud del Libano e di cui fanno parte circa un migliaio di militari italiani, ha inviato oggi israeliani e libanesi "a mantenere la massima moderazion ...In Medio Oriente sono stati lanciati dei razzi dalo Libano contro Israele. L'esercito israeliano ha affermato di aver risposto all'attacco.