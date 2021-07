Mads Ostberg minaccia: ”Ancora problemi? Non vado in Grecia” (Di martedì 20 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Quella che in casa Citroen pareva essere un’avvisaglia si è trasformata in un preoccupante campanello d’allarme. A dirlo è lo stesso Mads Ostberg. Il pilota norvegese campione in carica WRC2 e collaudatore Citroen, ha lanciato l’allarme su alcuni errori svolti in fase di sviluppo della vettura, soprattutto per quel che riguarda l’impianto frenante. Nel corso L'articolo proviene da RS E OLTRE. Leggi su rallyeslalom (Di martedì 20 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Quella che in casa Citroen pareva essere un’avvisaglia si è trasformata in un preoccupante campanello d’allarme. A dirlo è lo stesso. Il pilota norvegese campione in carica WRC2 e collaudatore Citroen, ha lanciato l’allarme su alcuni errori svolti in fase di sviluppo della vettura, soprattutto per quel che riguarda l’impianto frenante. Nel corso L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

RSrallyeslalom : Quella che in casa Citroen pareva essere un'avvisaglia si è trasformato in un preoccupante campanello d'allarme. A… - federicob95 : L'anteriore sinistra stallonata costa la prima posizione in WRC-2 ad Ostberg. Ora al comando c'è Mikkelsen con 15'9… -