Lutto nel cinema: indimenticabile quella sua interpretazione (Di martedì 20 luglio 2021) E’ morta Joyce MacKenzie, una delle attrici più conosciute e ammirate dallo star system hollywoodiano. Grazie ad una sua interpretazione in un film cinematografico degli anni ’50. Joyce MacKenzie e Lex Barker (Google Images)Si è spenta all’età di 95 anni, Joyce MacKenzie, che ha interpretato Jane in uno dei film di Tarzan più famosi nella storia del cinema mondiale. La sua interpretazione fu ammirata e applaudita in diversi Paesi negli anni ’50 e nei decenni a seguire. L’attrice recitò accanto a Lex Barker. MacKenzie ha recitato in oltre una dozzina di film negli anni ’40 e ’50, tra cui il film, troppo ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021) E’ morta Joyce MacKenzie, una delle attrici più conosciute e ammirate dallo star system hollywoodiano. Grazie ad una suain un filmtografico degli anni ’50. Joyce MacKenzie e Lex Barker (Google Images)Si è spenta all’età di 95 anni, Joyce MacKenzie, che ha interpretato Jane in uno dei film di Tarzan più famosi nella storia delmondiale. La suafu ammirata e applaudita in diversi Paesi negli anni ’50 e nei decenni a seguire. L’attrice recitò accanto a Lex Barker. MacKenzie ha recitato in oltre una dozzina di film negli anni ’40 e ’50, tra cui il film, troppo ...

