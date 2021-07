Letizia di Spagna recupera l’abito a pois con lo spacco sbarazzino (Di martedì 20 luglio 2021) Letizia di Spagna si presenta alla riunione di lavoro con importanti associazioni che si occupano di disabilità e soggetti vulnerabili, che si è tenuta a Palazzo Zarzuela, indossando uno dei suoi abiti must have, il vestito bianco a pois con spacco segreto, di Massimo Dutti. L’agenda di Letizia di Spagna è ancora molto fitta, nonostante le vacanze siano alle porte. Come di consuetudine la Famiglia Reale dovrebbe trascorrere qualche giorno di riposa a Maiorca, ma prima sono molti gli impegni di Corte che vedono coinvolte anche Leonor e Sofia, le figlie di Letizia e ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021)disi presenta alla riunione di lavoro con importanti associazioni che si occupano di disabilità e soggetti vulnerabili, che si è tenuta a Palazzo Zarzuela, indossando uno dei suoi abiti must have, il vestito bianco aconsegreto, di Massimo Dutti. L’agenda didiè ancora molto fitta, nonostante le vacanze siano alle porte. Come di consuetudine la Famiglia Reale dovrebbe trascorrere qualche giorno di riposa a Maiorca, ma prima sono molti gli impegni di Corte che vedono coinvolte anche Leonor e Sofia, le figlie die ...

