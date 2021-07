Il Cinema in Piazza: Daniele Vicari presenta “Diaz – Non pulire questo sangue”, a 20 anni dal G8 di Genova (Di martedì 20 luglio 2021) A Piazza San Cosimato torna sul grande schermo “Diaz – Non pulire questo sangue”, nel ventesimo anniversario dei fatti del G8 di Genova, una delle ferite più dolorose e profonde al diritto democratico della storia italiana recente, e proprio nella data esatta del sanguinoso blitz alla scuola Diaz. Mercoledì 21 luglio alle ore 21.15 – nell’ambito de Il Cinema in Piazza, settima edizione della rassegna curata dall’Associazione Piccolo America, che ha ideato la serata assieme a Confronti – un appuntamento per ribadire con ... Leggi su funweek (Di martedì 20 luglio 2021) ASan Cosimato torna sul grande schermo “– Non”, nel ventesimoversario dei fatti del G8 di, una delle ferite più dolorose e profonde al diritto democratico della storia italiana recente, e proprio nella data esatta del sanguinoso blitz alla scuola. Mercoledì 21 luglio alle ore 21.15 – nell’ambito de Ilin, settima edizione della rassegna curata dall’Associazione Piccolo America, che ha ideato la serata assieme a Confronti – un appuntamento per ribadire con ...

