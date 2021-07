Green pass, la doppia ipotesi: regole più morbide ad agosto, stretta in autunno (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo sta valutando una doppia ipotesi sul Green pass, con un primo decreto che ne sancirebbe l’obbligo da inizio agosto per eventi e ristoranti al chiuso, e un secondo provvedimento, più restrittivo, che varrà anche per i servizi essenziali come i trasporti e che sarà varato in autunno. È questo, secondo quanto riporta Repubblica, il compromesso a cui sono arrivate le forze di maggioranza, e di cui si discuterà nella cabina di regia e nel Consiglio dei ministri di domani. Una mediazione resosi necessaria dopo che il leader della Lega Matteo Salvini si è schierato per il “no” al ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo sta valutando unasul, con un primo decreto che ne sancirebbe l’obbligo da inizioper eventi e ristoranti al chiuso, e un secondo provvedimento, più restrittivo, che varrà anche per i servizi essenziali come i trasporti e che sarà varato in. È questo, secondo quanto riporta Repubblica, il compromesso a cui sono arrivate le forze di maggioranza, e di cui si discuterà nella cabina di regia e nel Consiglio dei ministri di domani. Una mediazione resosi necessaria dopo che il leader della Lega Matteo Salvini si è schierato per il “no” al ...

