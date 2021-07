(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo un inizio di settimana in pesante ribasso, l’andamento deiUSA segnala che il mercato americano aprirà oggi in in rialzo, tentando un rimbalzo rispetto al sell-off di ieri. Gli investitori restano preoccupati per il diffondersi della variante Delta del coronavirus, che potrebbe rallentare la crescita dell’economia, ma sembrano volersi lasciare alle spalle le prese di profitto dell’ultima seduta. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,69% a 34.067 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,57% a 4.275 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo più contenuto dello 0,47% a 14.609 punti. Sul fronte macroeconomico, ...

Advertising

DividendProfit : Future USA positivi aspettando Wall Street - Claudio07071959 : DA LEGGERE-Condivido analisi,prospettive future e domando: ammesso e non concesso che i politici nostrani facciano… - Fcastelnuovo : @elevisconti Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le gene­razioni future, con… - ego_sono : RT @giudiiiiiiiii: @MaterTenebraru1 @ego_sono @GioGeneSharp Al momenti sui dati attuali israele usa uk e ita.. la variante buca il vaccino… - giudiiiiiiiii : @MaterTenebraru1 @ego_sono @GioGeneSharp Al momenti sui dati attuali israele usa uk e ita.. la variante buca il vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA

Teleborsa

... nonostante ipositivi sugli scambi americani, i guadagni si assottigliano: Francoforte sale ...2%, ai minimi da febbraio, nonostante le prospettive di inflazione degli: la curva dei tassi ...Intanto icontinuano a essere positivi, preannunciando un avvio al rialzo per Wall Street. E' tuttavia ripresa la caccia ai titoli di stato, con il conseguente calo dei rendimenti: i ...(Teleborsa) – Dopo un inizio di settimana in pesante ribasso, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano aprirà oggi in in rialzo, tentando un rimbalzo rispetto al ...Movimenti in pre-apertura Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi risultavano in rialzo dopo che nella sessione precedente l’indice Dow Jones ha avuto un tonfo di oltre 700 punt ...