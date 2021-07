Dl Covid, Green pass esteso e nuovi criteri per i colori delle Regioni: le ipotesi (Di martedì 20 luglio 2021) I territori potrebbero passare in zona gialla con l'occupazione delle terapie intensive oltre il 5% e dei reparti ordinari superiore al 10%. Governo e Regioni stanno infatti revisionando i parametri del monitoraggio con cui vengono attribuite le fasce di rischio. Si lavora anche sull'uso della certificazione verde in specifici eventi e luoghi Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) I territori potrebberoare in zona gialla con l'occupazioneterapie intensive oltre il 5% e dei reparti ordinari superiore al 10%. Governo estanno infatti revisionando i parametri del monitoraggio con cui vengono attribuite le fasce di rischio. Si lavora anche sull'uso della certificazione verde in specifici eventi e luoghi

