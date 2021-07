Calciatore suicida a 38 anni | è il secondo in sei mesi e il campionato viene sospeso

(Di martedì 20 luglio 2021) Lutto per la Federazione Calcistica uruguayana. Un altro suicidio improvviso sconvolge il mondo del calcio in Uruguay, a soli seidi distanza dalla morte di Santiago Garcia. Questa volta è William Martinez a compiere l’estremo gesto. Nessuno si aspettava questo gesto William Martinez aveva 38quando si èto. Il suo corpo è stato ritrovato sabato mattina presso il suo appartamento e all’arrivo dei soccorsi non c’è stato niente da fare per il difensore del Villa Teresa.i media locali, potrebbe trattarsi quasi sicuramente di suicidio, dovuto a una forma di depressione sviluppata dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore suicida

Il calcio uruguaiano e' in lutto per la morte di Williams Martinez,del Villa Teresa, club di Seconda Divisione, che si e' tolto la vita nella serata di sabato. Il difensore 38enne, che ha giocato anche in Europa con le maglie di West Bromwich, Reims e ...Il calcio uruguaiano è sotto choc, il campionato si ferma per il suicidio di Williams Martinez. Il difensore 38enne del Villa Teresa, club di seconda divisione, si è tolto la vita nella notte tra ...La CONMEBOL si rammarica per la perdita del giocatore uruguaiano Williams Martínez, esprimendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”. La conferma della Federcalcio: addio a Wi ...Il calcio uruguaiano è sotto shock, il campionato si ferma per il suicidio di Williams Martinez. Il difensore 38enne del Villa Teresa, club di seconda divisione, si è tolto la vita nella notte tra ...