Ascolti tv 19 luglio 2021 | Temptation Island doppia Rai1

(Di martedì 20 luglio 2021)tv: il reality show di Canale5 vince la serata Nessuna sorpresa nella classifica deglitv delle reti generaliste di ieri sera, lunedì 19, consu Canale5 che ha vinto registrando il 22,95% di share media con 3,354 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 21,45% e 3 milioni. Seconda posizione per la fiction La vita promessa sucon il 9,23% e 1,716 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete con la festa azzurra per la vittoria degli Europei aveva portato a casa il 15,68% e 2,9 milioni. ...

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 luglio 2021: Temptation Island doppia Rai1. Temptation Island 22,95%, La vita promessa 9,23% e Report… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 luglio 2021: Temptation Island doppia Rai1. Temptation Island 22,95%, La vita promessa 9,23% e Report… - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 19 luglio 2021: trionfo di Temptation Island, male La Vita Promessa, sempre bene Report… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 19 luglio 2021. Temptation Island vola al 23%, Rai1 sotto al 10% - wearenick : RT @fabiofabbretti: #TemptationIsland va forte (23% di share) in una serata deserta. Secondo posto per le repliche de #LaVitaPromessa (9.2%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

RAI - Radiotelevisione Italiana

Tv lunedì 192021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali ...Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: Martedì 20, seconda puntata dello show della radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta ...assoluta in Home Area superando per...Rai2, Hawaii Five-0: 1.351.000 spettatori (share 6,66%) e N.C.I.S. New Orleans: 985.000 spettatori (share 5,31%) ...Battiti Live torna questa sera, 20 luglio 2021, in prima serata su Italia 1 ... Sul palco dei Battiti Live 2021, potremo ascoltare Fedez e Orietta Berti con il tormentone “Mille”, da cinque settimane ...