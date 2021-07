16enne attacca a morte il compagno 13enne a scuola | ha usato un’ascia | disposta perizia psichiatrica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 16enne attacca

Il Fatto Quotidiano

Secondo quanto riprotato negli atti del tribunale ilavrebbe agito tra le 11.16 e le 11.45 in un bagno al quarto piano della scuola: sebbene non vi siano ancora informazioni ufficiali sul modo ...Non supera il turno invece laMarta Amani , 5,95 (+0.5). MARCIA - Due azzurri in lotta per ... A quattro giri dal termine Brigantee diventa terzo, per poi subire il controsorpasso di ...Uno studente 16enne ha attaccato, presumibilmente con un'ascia, un compagno di scuola 13enne uccidendolo nei bagni dell'istituto. Tra pochi giorni sarà sottoposto a valutazione psichiatrica ...Prelevato dal Maiorca, nelle cui giovanili ha segnato 230 gol in 108 partite, Luka ha un sinistro micidiale e viene accostato a Messi. Ha debuttato in Liga a 15 anni e 219 giorni: record ...