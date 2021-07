Advertising

Spazio_Napoli : Venerato: 'Emerson e Zakaria potrebbero essere i primi due acquisti. Insigne? Vi spiego gli sviluppi' - CalcioNapoli24 : - infoitsport : RAI - Venerato: 'Napoli, sono stati bloccati Emerson Palmieri e Zakaria: i dettagli' - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - _Fonzs : Secondo Venerato il Napoli ha bloccato Emerson e Zakaria e non prenderà mai Koopmeiners -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato Emerson

Calciomercato Napoli - Ciroè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante ... Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Spalletti vuolePalmieri e ...Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della "Domenica sportiva - Estate". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:“Emerson Palmieri e Zakaria piacciono molto al Napoli, se gli azzurri avessero un budget da spendere lo farebbero per questi due giocatori. Il terzino del Chelsea è già stato allenato da Spalletti, me ...Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli se avesse budget da spendere lo impiegherebbe per Emerson Palmieri e Zakaria, i d ...