(Di lunedì 19 luglio 2021) “Un gruppo senza precedenti di alleati e partner - tra cui Unione europea, Regno Unito e- si unisce agli Stati Uniti nel denunciare e criticare le attività informatiche malevole della Repubblica Popolare Cinese”, di cui Washington ”è da tempo preoccupata per il comportamento irresponsabile e destabilizzante nel cyberspazio”. Così una nota diffusa dalla Casa Bianca in relazione ai recenti attacchi informatici, “attribuendo con un alto grado di fiducia” le azioni contro iad “attori informatici malintenzionati affiliati al ministero di Sicurezza di Stato” della. Così gli ...

Advertising

rtl1025 : ???? L'amministrazione #Biden si appresta ad accusare formalmente il governo cinese per il cyberattacco a #Microsoft.… - HuffPostItalia : Usa, Ue e Nato accusano la Cina del cyberattacco ai server di Microsoft Exchange - RaiNews : Parole dure anche dalla Nato: la Cina rispetti gli obblighi internazionali #Biden #Microsoft - puntotweet : Hack Exchange: USA, UE, UK e NATO accusano la Cina - momasaniello : RT @Wikileaks_Ita: D'intesa con la Commissione d'inchiesta su #Ustica istituita nel 1988 (8 anni dopo) sono state richieste informazioni ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Nato

Il Sussidiario.net

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Unione europea e lahanno formalmente attribuito l'attacco informatico a danno di Microsoft ad hacker affiliati al governo cinese e hanno accusato il governo del Paese di una vasta gamma di "attività informatiche ...contro Cina e non solo, in nome della guerra informatica. Una nuova alleanza composta da Stati membri della, Unione Europea , Australia, Nuova Zelanda e Giappone si sta unendo per affrontare ...Washington ha protestato, assieme ad altri alleati, tra cui Nato, Canada, Australia, Giappone, Gran Bretagna e Unione Europea. La denuncia, per la prima volta, è diretta e circostanziata.USA, UE e NATO hanno siglato una denuncia contro il governo della Cina, accusandola dell'attacco hacker a Microsoft Exchange. Scopri di più ...