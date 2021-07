Ultras, digos e tensione: l’assurda notte di Hysaj per una canzone (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la diffusione del video di Hysaj, in cui ha cantato ‘Bella ciao’, la situazione è diventata sempre più tesa. La situazione vissuta da Elseid Hysaj, in ritiro con la Lazio, è diventata nelle ultime ore più tesa. Dopo la diffusione di un video, poi rimosso, in cui il giocatore cantava ‘Bella ciao’, gli Ultras laziali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la diffusione del video di, in cui ha cantato ‘Bella ciao’, la situazione è diventata sempre più tesa. La situazione vissuta da Elseid, in ritiro con la Lazio, è diventata nelle ultime ore più tesa. Dopo la diffusione di un video, poi rimosso, in cui il giocatore cantava ‘Bella ciao’, glilaziali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

