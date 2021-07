Traffico Roma del 19-07-2021 ore 18:00 (Di lunedì 19 luglio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione restano grosse difficoltà a nord di Roma sulla Flaminia penalizzata da un grave incidente incidente che sta bloccando il Traffico tra il bivio per Sacrofano in Riano due direzioni ci sono incolonnamenti lo siamo sul raccordo anulare coda in carreggiata interna tra le uscite che ha servisse Salaria sempre in internal code a tratti a partire dalla Nomentana fino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna zona sud e rallentamenti con cui a tratti tra le uscite contiene Romanina code sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni incolonnamenti anche tra ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione restano grosse difficoltà a nord disulla Flaminia penalizzata da un grave incidente incidente che sta bloccando iltra il bivio per Sacrofano in Riano due direzioni ci sono incolonnamenti lo siamo sul raccordo anulare coda in carreggiata interna tra le uscite che ha servisse Salaria sempre in internal code a tratti a partire dalla Nomentana fino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna zona sud e rallentamenti con cui a tratti tra le uscite contienenina code sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni incolonnamenti anche tra ...

