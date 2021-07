Sul green pass Salvini non convince né alleati né commercianti (Di lunedì 19 luglio 2021) Cinque giorni per mettere in campo la strategia contro la variante Delta, ma nella maggioranza di governo è scontro. Con Salvini che posiziona la Lega di traverso all’estensione del green pass per l’accesso a bar, ristoranti, discoteche, palestre, bus. Isolata però non solo da Pd, Leu e Italia Viva, ma anche dagli alleati di centrodestra Forza Italia e “Coraggio Italia”, che raccolgono gli umori di commercianti ed esercenti: meglio qualche limitazione allo spettro di un nuovo lockdown in autunno, quando il meteo impedirà di usare i dehors. Proprio mentre Boris Johnson, in pieno Freedom Day, annuncia che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Cinque giorni per mettere in campo la strategia contro la variante Delta, ma nella maggioranza di governo è scontro. Conche posiziona la Lega di traverso all’estensione delper l’accesso a bar, ristoranti, discoteche, palestre, bus. Isolata però non solo da Pd, Leu e Italia Viva, ma anche daglidi centrodestra Forza Italia e “Coraggio Italia”, che raccolgono gli umori died esercenti: meglio qualche limitazione allo spettro di un nuovo lockdown in autunno, quando il meteo impedirà di usare i dehors. Proprio mentre Boris Johnson, in pieno Freedom Day, annuncia che ...

