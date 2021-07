Se volete capire cos’è la modestia, leggete Gattuso (Di lunedì 19 luglio 2021) “E così optai per il mare”. Gennaro Gattuso non è riuscito ad imbarcarsi sul cargo che batteva bandiera liberiana, e non ha scoperto cosa trasportasse quel cargo. Ma ora che è “in vacanza forzata” a Marbella – le virgolette sono dell’intervistatore del Messaggero – parla con la stessa modestia di Manuel Fantoni. Che aveva fatto “tutto”, in navigazione, mentre invece a Rino l’hanno impedito. Gli hanno tolto l’orizzonte della gloria, quando a lui spettava. Tutta l’intervista a “Ringhio libero” – capite bene che l’uomo non si presta alle catene, ora che è allo stato brado – è un lungo asmatico sospiro irrisolto. Se ne avverte il refolo, quando elenca i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) “E così optai per il mare”. Gennaronon è riuscito ad imbarcarsi sul cargo che batteva bandiera liberiana, e non ha scoperto cosa trasportasse quel cargo. Ma ora che è “in vacanza forzata” a Marbella – le virgolette sono dell’intervistatore del Messaggero – parla con la stessadi Manuel Fantoni. Che aveva fatto “tutto”, in navigazione, mentre invece a Rino l’hanno impedito. Gli hanno tolto l’orizzonte della gloria, quando a lui spettava. Tutta l’intervista a “Ringhio libero” – capite bene che l’uomo non si presta alle catene, ora che è allo stato brado – è un lungo asmatico sospiro irrisolto. Se ne avverte il refolo, quando elenca i ...

