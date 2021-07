Olimpiadi Tokyo: ritrovato a Nagoya Julius Ssekitoleko, il sollevatore ugandese sparito e che vuole vivere in Giappone (Di lunedì 19 luglio 2021) Julius Ssekitoleko, ugandese in gara nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo, era sparito da Izumisano, dove la delegazione del Paese era arrivata verso la rassegna a cinque cerchi. E’ arrivata poche ore fa la buona notizia: è stato ritrovato a Nagoya, a circa 200 km di distanza. La polizia aveva avvistato, proprio tramite le telecamere di sicurezza presenti alla stazione di Nagoya, un uomo che somigliava particolarmente a Ssekitoleko. La ricerca è stata completata con successo, all’interno di quella che è la città ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021)in gara nel sollevamento pesi alledi, erada Izumisano, dove la delegazione del Paese era arrivata verso la rassegna a cinque cerchi. E’ arrivata poche ore fa la buona notizia: è stato, a circa 200 km di distanza. La polizia aveva avvistato, proprio tramite le telecamere di sicurezza presenti alla stazione di, un uomo che somigliava particolarmente a. La ricerca è stata completata con successo, all’interno di quella che è la città ...

