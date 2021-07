Olimpiadi e Covid | la bolla è già scoppiata?

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - repubblica : ?? Tokyo, cresce il numero dei positivi ai Giochi. E le Olimpiadi, assediate dal Covid, cercano una normalita' virtu… - F1Carcarla : @m_Barbuto2019 @Deborah_Juve Giornalista - CarenteStella : RT @Corriere: Giornalista italiano risultato positivo all’arrivo a Tokyo - Ginestra21 : RT @Corriere: Giornalista italiano risultato positivo all’arrivo a Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Covid

...mercati internazionali Scopri di più Tokyo in calo su timorie ripresa La Borsa di Tokyo ha chiuso in brusco calo, ancora stressata dalla crisi sanitaria in Giappone mentre ledi ...Gli altri 25 hanno rinunciato tutti per infortuni , più o meno gravi, diversa programmazione , oppure perché positivi alo perché non scelti dalla Federazione d'appartenenza .Venerdì l’inaugurazione, 58 i casi riscontrati in totale e legati ai Giochi. Quattro all’interno del Villaggio ...Secondi molti è l'erede designata di Serena Williams. La 17enne Cori "Coco" Gauff attendeva le Olimpiadi di Tokyo 2020 per potersi consacrare, ma si è mezzo ...