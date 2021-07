Advertising

MediasetTgcom24 : Danimarca, è morto Kurt Westergaard, autore delle vignette su Maometto #KurtWestergaard - Agenzia_Ansa : Morto l'illustratore Kurt Westegaard, autore di una vignetta su Maometto che scatenò proteste #ANSA - periodicodaily : Morto Kurt Westrgaard, autore delle vignette su Maometto #KurtWestrgaard #Maometto @Billa42_ - Billa42_ : Morto Kurt Westrgaard, autore delle vignette su Maometto - RSInews : Morto l'artista Kurt Westergaard - L'illustratore danese aveva 86 anni - Disegnò le caricature di Maometto che scat… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Kurt

Il vignettista daneseWestergaard, conosciuto per le sue caricature di Maometto sul 'Jyllands - Posten' che scatenarono manifestazioni di protesta nei Paesi musulmani, èall'età di 86 anni. Lo riporta il ...L'artista daneseWestergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profeta Maometto che ha scatenato violente rivolte in alcuni Paesi musulmani, èall'età di 86 anni, secondo quanto riferito dalla ...È morto all’età di 86 anni il fumettista Kurt Westrgaard. Westrgaard divenne noto dopo aver disegnato una caricatura del profeta Maometto ...L'illustratore danese aveva 86 anni - Disegnò le caricature di Maometto che scatenarono rivolte in vari paesi musulmani ...