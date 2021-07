Milan | un difensore può dire addio

(Di lunedì 19 luglio 2021) Col riscatto di Tomori, il grande Europeo di Kjaer e Theo Hernandez e Calabria imprescindibili ilha bisogno di sfoltire la rosa. Il nome di una possibile partenza è quella di Romagnoli al Barcellona. Il rinnovo è in alto mare Col nodo del contratto in scadenza a giugno 2022, Ilha bisogno di monetizzare o di rinnovare (opzione che al momento sembra abbastanza lontana), ed è per questo che non si può escludere una possibile partenza dell’ex Roma e Sampdoria. LEGGI ANCHE: Donnarumma alla Juventus: il clamoroso retroscena I top club si fanno avanti: Romagnoli al Barcellona? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ...

Advertising

AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? MILAN, FATTA PER IL DIFENSORE BALLO-TOURE' DAL MONACO. NEL WEEKEND TORNA ANCHE LO SPAGNOLO BRAH… - MilanLordof : RT @AntoVitiello: ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé #Ballo… - MilanLordof : RT @MilanInter241: AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé #Ballo… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - #BalloToure dal #Monaco al #Milan per 5 MILIONI - Il terzino destro #Sabelli dall'Empoli al #Genoa -… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan difensore

Forza", ha affermato ilex Monaco. "Theo Hernandez e' molto forte, e' cresciuto tantissimo. Per me e' uno dei giocatori piu' importanti del. Con Maignan siamo cresciuti insieme ...Ilrossonero ha un contratto in scadenza nel 2022 e i dialoghi con il suo agente Mino ... Cifra che ovviamente ilnon è disposto a garantire, o almeno non per Alessio, che nell'ultima ..."All'inizio della trattativa non ci credevo nemmeno: per me e' qualcosa di straordinario essere qui. Quando ho capito che era tutto vero non riuscivo a crederci, poi sono arrivato a Milano. Mi ha fatt ...Il Barcellona starebbe pensando a Romagnoli per la difesa. Il centrale non rinnoverà con il Milan che è quindi pronto a cederlo ...